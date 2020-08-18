Жена и младший сын погибшего водителя подали иск к Михаилу Ефремову на 1 рубль. Старший сын потребовал компенсацию в 6,5 миллиона

Члены семьи водителя Сергея Захарова, погибшего с актером Михаилом Ефремовым, подали гражданские иски о возмещении вреда, сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы вдовы, младшего сына и брата Захарова, заявил о символическом иске в размере одного рубля. «Кто может возместить нам мужа, отца и брата? Какая сумма может возместить? Никакая. Прощения ему [Ефремову] от нашей семьи не будет никогда», — заявил адвокат.

Представитель старшего сына погибшего Сергей Аверцев, в свою очередь, заявил к актеру иск на 6,5 миллиона рублей.

По уголовному обвинению Ефремову грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.