Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на совещание в Генштаб вооруженных сил и заявил, что в адрес военнослужащих и членов их семей поступают угрозы.

«Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве», — заявил Лукашенко.

Выступая в Генштабе, президент Белоруссии также заявил, что в стране «потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку». «Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», — заверил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко отверг предложения о посредничестве в разрешении конфликта в Белоруссии. С таким предложением ранее выступали Литва, Латвия и Польша.

Незадолго до совещания в Генштабе Александр Лукашенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля сообщила, что Лукашенко и Путин выразили уверенность в скором решении всех проблем, возникших в Белоруссии. После выборов президента там седьмой день подряд продолжаются массовые акции против Лукашенко.