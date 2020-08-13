Глава администрации Лукашенко: президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний

Глава администрации президента Белоруссии и спикер белорусского Сената Наталья Кочанова заявила, что Александр Лукашенко поручил разобраться с массовыми задержаниями участников акций протеста.

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — заявила Кочанова.

«Нам не нужна драка, не нужна война», — отметила она.

13 августа в Белоруссии к требованиям участников акций протеста пересчитать голоса на выборах начали присоединяться коллективы крупнейших предприятий страны. Среди них БелАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод, «Гродно-Азот», «Белмедпрепараты» и другие.