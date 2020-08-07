В Белоруссии задержан начальник предвыборного штаба кандидата в президенты Сергея Черечня

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил о задержании начальника своего предвыборного штаба Николая Лысенкова, пишет Tut.by.

Лысенкова задержали на избирательном участке, где он находился в качестве наблюдателя. Черечень рассказал, что Лысенкова, предположительно, подозревают в административном правонарушении — организации несанкционированного массового мероприятия.

Задержание независимого наблюдателя и начальника штаба Черечня С. Николая Лысенкова. СТОЛБЦЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

6 августа в Белоруссии задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз. Ее доставили «для беседы» в отдел по борьбе с оргпреступностью, после чего отпустили.

С 4 по 8 августа в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента Белоруссии. За первые три дня досрочного голосования явка на выборах составила 22,47%. Основной день выборов состоится 9 августа.

На пост президента Белоруссии баллотируются пятеро человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, который идет на шестой срок, его основная соперница , а также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.