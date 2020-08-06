В Белоруссии задержали главу избирательного штаба Светланы Тихановской

В Белоруссии задержана глава избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщает TUT.by.

«Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД около 11 утра сегодня при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу», — сообщили в штабе Тихановской, добавив, что причина задержания пока неизвестна.

МВД Белоруссии, в свою очередь, сообщило, что не имеет отношения к задержанию Мороз.

Светлана Тихановская считается основным соперником действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Ее поддержали Виктор Бабарико и Валерий Цепкало — наиболее популярные оппозиционные кандидаты, которых до выборов не допустили.

На вечер 6 августа запланирован

Президентские выборы в Белоруссии состоятся в воскресенье, 9 августа.