Журнал Forbes составил первый рейтинг звезд TikTok с самыми высокими доходами.

Издание оценивало прибыль до налогообложения, которую блогеры получили с 30 июня 2019 года по 30 июня 2020-го. Для составления рейтинга Forbes поговорил с агентами, менеджерами, маркетологами и инвесторами.

В списке — семь человек, как уточняет Forbes, речь идет именно о звездах TikTok, в рейтинг не попали те, кто стал известен в других соцсетях и уже после этого пришел в TikTok.

На первом месте рейтинга Forbes —Эддисон Рэй Истерлинг, которая за год заработала, по оценке Forbes, пять миллионов долларов. Девушка подписала контракты с Reebok и производителем часов Daniel Wellington, а также стала представителем бренда одежды American Eagle. Ее танцевальные видео набирают десятки миллионов просмотров.

Второе и третье места журнал отдал Чарли ДʼАмелио и ее сестре Дикси ДʼАмелио с годовым доходом четыре миллиона долларов и 2,9 миллиона долларов соответственно.

На четвертом месте списка Forbes — Лорен Грэй, доход которой журнал оценил в 2,6 миллиона долларов. Далее идет Джош Ричардс, который, по оценке Forbes, заработал полтора миллиона долларов. Шестое место делят Майкл Ле и Спенсер Икс с заработком 1,2 миллиона долларов каждый.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, к которой у США есть претензии из-за подозрений в сотрудничестве с властями КНР. По данным Reuters, у ByteDance есть несколько предложений от желающих купить сервис, компания рассматривает вариант продать только американский бизнес, но никаких решений еще не принято.