TikTok оценили в 50 миллиардов долларов при годовой выручке в один миллиард

Инвесторы, заинтересованные в покупке TikTok у китайской ByteDance, оценили сервис в 50 миллиардов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

При этом выручка сервиса по итогам 2020 года прогнозируется на уровне одного миллиарда долларов.

ByteDance рассматривает несколько предложений, чтобы отказаться от контроля над TikTok на фоне давления со стороны регуляторов США.

Американские власти стремятся ограничить китайские сервисы из-за подозрений, что они связаны с правительством КНР. К примеру, TikTok запретили использовать американским госслужащим на служебных устройствах.

По словам источников Reuters, нет никакой уверенности, что ByteDance согласится на какую-либо сделку.

Рассматриваются варианты продажи только американского бизнеса TikTok, создание независимого совета директоров или вывод сервиса под управление нового холдинга.

Никаких решений ByteDance еще не приняла, уточнили собеседники агентства. Компания отказалась от комментариев.

В мае 2020-го саму ByteDance в сделках по продаже долей компании оценили в 100-140 миллиардов долларов, сообщал Bloomberg. Двумя годами ранее ByteDance оценивали в 75 миллиардов долларов.