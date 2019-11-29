Владельца TikTok обвинили в сотрудничестве с властями Китая: через видеосервис распространяют пропаганду о лагерях для мусульман

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Китайские технологические компании тесно сотрудничают с властями КНР, способствуют цензуре и распространению государственной пропаганды, в том числе насчет лагерей для мусульман в регионе Синьцзян. Об этом в своем докладе пишет Австралийский институт стратегической политики (Australian Strategic Policy Institute, ASPI).

Так, стартап ByteDance — владелец сервиса TikTok (в Китае он называется Douyin) — в 2019 году подписал с министерством общественной безопасности КНР соглашение, по условиям которого компания через свои приложения поможет полиции увеличить свое влияние в интернете.

Все полицейские подразделения министерства должны будут завести аккаунт в тиктоке. В 2018-м так поступило полицейское подразделение кибербезопасности Синьцзяна: с помощью тиктока полиция «строит новую модель общественной безопасности и управления интернетом», пишет ASPI.

Тикток используют власти синьцзянского города Хотан, где в «лагерях перевоспитания» содержатся несколько тысяч , «пораженных религиозным экстремизмом». Через видеосервис чиновники намерены «создавать и демонстрировать новый образ Хотана».

Подписанный ByteDance документ также предполагает расширение офлайн-взаимодействия с министерством. О чем именно идет речь, неясно, уточняет ASPI.

ByteDance в комментарии для Business Insider сказала, что не производит, не управляет и не распространяет какие-либо продукты, связанные с государственным надзором. TikTok просто площадка, на которой органы госвласти, как и любые другие пользователи, могут заводить аккаунты; поддержкой таких аккаунтов ByteDance не занимается, добавили в компании.

В ноябре в тиктоке заблокировали бьюти-блогера Ферозу Азиз, которая под видом инструкции по подкручиванию ресниц опубликовала запись с рассказом о преследовании мусульман в Китае. Когда она написала об этом в твиттере, на это обратили внимание СМИ. После журналистских публикаций TikTok извинился и вернул Азиз доступ к учетной записи.

В TikTok утверждают, что китайские власти никогда не просили цензурировать контент. Представитель сервиса отметил, что ранее в тиктоке заблокировали другой аккаунт Азиз, где вышло видео с упоминанием Осамы бин Ладена.

По данным ASPI, с правительством и спецслужбами КНР также сотрудничают Alibaba, Tencent, Huawei, ZTE, всего в докладе упоминается 20 компаний. Среди прочего, они занимаются развитием технологий искусственного интеллекта в интересах китайских властей, пишет ASPI.

Татьяна Пашкова