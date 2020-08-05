За три месяца после закрытия границ в Россию въехали 500 тысяч иностранцев. Среди них не было ни одного туриста

Во втором квартале 2020 года, когда границы России были закрыты из-за пандемии, в страну въехали полмиллиона иностранцев. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Пограничной службы ФСБ.

В апреле-июне 2020 года в Россию приехали более 509 тысяч иностранцев. Две трети из них были гражданами пяти стран: Казахстана, Украины, Белоруссии, Узбекистана и Филиппин. По сравнению с апрелем-июнем 2019 года число прибывших в Россию снизилось в 17 раз. Тогда их было почти 8,7 миллиона.

438 тысяч человек, приехавших в Россию в разгар пандемии, называли себя на границе . 55 тысяч заявили о приезде с частными целями, 12 тысяч — с деловыми. С туристической целью не приехал ни один человек. На постоянное место жительство в Россию переехали почти 1400 человек. Годом ранее их было всего 171.

В другие страны в апреле-мае 2020 года выехали почти 442 тысяч россиян. Больше половины из них отправились в Финляндию, Казахстан, Украину, Китай и Абхазию. Поток выезжающих снизился в 27 раз. Во втором квартале 2019 года из страны уехали более 12,8 миллиона граждан России.

Большинство уезжавших россиян, как и большинство въезжавших иностранцев, были обслуживающим персоналом транспортных средств. С частными целями за границу отправились 98 тысяч человек, с деловыми — почти 18 тысяч, с туристическими — 109. 78 человек уехали из России на новое постоянное место жительства.

Россия приостановила авиасообщение с другими странами с 27 марта. С 30 марта были закрыты морские и сухопутные границы. С тех пор они открылись лишь частично: с 6 июня власти разрешили россиянам однократный выезд на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками, а с 1 августа одобрили перелеты туристов в Великобританию, Турцию и Танзанию.