Россия откроет границы для однократного выезда на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками

Россия частично откроет границы, разрешив выезжать из страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Въезд в Россию разрешат иностранцам, которые едут на лечение или для того, чтобы ухаживать за близкими родственниками.

Михаил Мишустин сообщил, что подписал соответствующее распоряжение правительства.

Обновлено. Распоряжение Мишустина опубликовано на сайте правительства. Как отмечает «Интерфакс», оно вступает в силу со дня подписания, то есть, с 6 июня. Выехать за границу граждане, чьи ситуации подпадают под разрешение, смогут только один раз (кроме выездов на лечение, их количество не ограничено).

Росавиация, по данным источников РБК и ТАСС, планирует предложить Роспотребнадзору частично возобновить международное сообщение, начиная с 15 июля. По информации «Интерфакса», сперва могут возобновить полеты со странами СНГ, затем - с другими государствами, если те откроют границы «на условиях взаимности».

Правительство России из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановило регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, начиная с 27 марта.