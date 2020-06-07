Росавиация предлагает частично возобновить международные полеты с 15 июля

Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по частичному возобновлению с 15 июля полетов из России в зарубежные страны. Об этом сообщает ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

«Интерфакс», в свою очередь, пишет, что крупные российские авиакомпании «изучают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля».

По словам источника ТАСС, Росавиация предлагает возобновить с 15 июля полеты из нескольких городов России в 15 стран. «Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно», — сказал собеседник агентства.

По данным источника «Интерфакса», первыми могут возобновиться полеты со странами СНГ, а затем и с другими государствами «по мере открытия границ, на условиях взаимности».

Россия с 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии COVID-19. Многие другие страны мира также закрыли свои границы.