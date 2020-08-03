Михаил Дегтярев говорил, что его родители «продали все», чтобы построить дом в Москве. ФБК выяснил, что после этого они купили квартиру

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил новое расследование, посвященное исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. В нем ФБК ответил на слова Дегтярева о том, что его родители, врачи из Самары, «продали все нажитое за всю свою жизнь имущество», чтобы в 2013 году купить земельный участок в Новой Москве, где они построили дом.

В расследовании утверждается, что в 2014 году отец чиновника продал 78-метровую квартиру в Самаре, которую в ФБК оценили в пять миллионов рублей. А в 2016 году мать Дегтярева купила в Самаре квартиру площадью 100 квадратных метров, которая, по оценке фонда, стоила восемь миллионов рублей. В дальнейшем эту недвижимость также продали. ФБК указывает, что родители Дегтярева стали владельцами второй квартиры, когда в Подмосковье уже шло активное строительство их дома.

«То есть математика, которую нам предлагает Дегтярев, такая: продали квартиру в Самаре за пять миллионов, купили квартиру в Самаре за восемь миллионов, на оставшиеся деньги построили дом в Москве за 70 миллионов рублей. Спасибо, Михаил, за крайне убедительные расчеты», — говорит сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

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30 июля ФБК сообщил, что родителям Михаила Дегтярева принадлежит коттедж в Москве, расположенный в двух километрах от МКАД, и 92-метровая квартира в ЮЗАО. Фонд оценил дом в 70-100 миллионов рублей, квартиру — в еще 25 миллионов.

Авторы расследования отметили, что площадь дома, отраженная в документах, составляет 226 квадратных метров, реальная — около 1000 квадратных метров. Михаил Дегтярев говорил, что незарегистрированная часть дома «еще не достроена», но, судя по спутниковым снимкам, которые публикует ФБК, строительство коттеджа завершилось в 2017 году.

20 июля депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев стал исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Он занял пост Сергея Фургала, которого уволили после того, как его заподозрили в организации убийств и покушений. С 11 июля в Хабаровске проводят митинги в поддержку Фургала, на них среди прочего критикуют Михаила Дегтярева.