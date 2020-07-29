Я сейчас много общаюсь с людьми. «Я выхожу и прогуливаюсь с удовольствием». С юмором отношусь к ситуации, в которую попал. « — во! Вот такие вот здесь». Люди отправляют меня в , вспоминают . «Ну что, мы в бане не паримся, что ли? Паримся… В Хабаровске буду ходить в баню. Когда откроем бани». Если это кого-то задело, я прошу прощения у всех хабаровчан. «Простите меня, если я вас обидел своим первым стримом, голубями… Хабаровчане, на меня не обижайтесь. Я говорю, как есть». Меня назначили сюда, поскольку «я здесь никого не знаю из бизнеса, из чиновников, из правоохранителей, из организованных преступных сообществ». Задержание бывшего главы края повергло меня в шок, «резануло по сердцу». Я желаю ему удачи, но по делу ничего комментировать не могу. На счет участия в выборах губернатора я даже не думаю: «Как-то у меня на эту тему голова не болит». Если Фургала оправдают и он успеет на губернаторские выборы, я с ним конкурировать не буду. Я занимаю его место здесь по указу президента. Идеологически чувствую себя наследником Фургала, в своей работе возьму все лучшее от него.

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Александр Бакланов Фото в анонсе: RTVI / Youtube