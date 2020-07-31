Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что дом в Подмосковье, упоминавшийся в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, принадлежит его родителям, которые купили его на свои деньги.

«Это дом, где живут мои родители, которые, продав все нажитое за всю свою жизнь имущество, а отцу, на всякий случай 71 год, и они работали много за границей, вот, продав все имущество, построили дом в Подмосковье», — сказал глава Хабаровского края в эфире телеканала «Губерния» (цитата по «Интерфаксу»).

Дегтярев отметил, что посмотрел расследование ФБК о недвижимости его семьи. «Ничего интересного, как всегда, цифры из пальца. По факту, правда, дом есть, квартира есть, а как иначе», — сказал он.

В расследовании ФБК говорилось, что отец Дегтярева в октябре 2013 года купил в Московской области землю, где построил дом стоимостью от 70 до 100 миллионов рублей. Также фонд сообщил о квартире в Москве за 25 миллионов рублей, которой владеет мать Дегтярева.

Общий доход Михаила Дегтярева в 2011-2018 годах составил 31,5 миллиона рублей, его жены — три миллиона рублей. Родители Дегтярева всю жизнь проработали врачами в Самаре.