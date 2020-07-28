Это ультимативный гид по приколам с Михаилом Дегтяревым. Поверьте: здесь максимальная концентрация абсурда

Дегтярев — подарок для пародистов

Комик Илья Соболев снял пародию на нового главу Хабаровского края, который ездит на своем автомобиле и постоянно устраивает прямые трансляции в инстаграме. В одной из них Дегтярев пообещал, что, если ради благополучия жителей региона нужно будет ходить в баню с начальниками, то он, несомненно, так и поступит.

Соболев взял фрагмент этой трансляции и уже в образе Дегтярева пообещал пойти на еще большую жертву: ради счастья «харабарогорцев» ложками есть черную икру. «Я видел, как на улице стоят возмущенные люди. Большинство из них — настоящие харабарогорцы. Но есть и ненастоящие. Некоторые из них — это переодетые жирные харабарагорские голуби».





Илья Соболев

А это уже отсылка не только к «распухшим голубям», но и к другому высказыванию Дегтярева. Глава региона заявил, что первое время на улицы выходили те, кто действительно переживает за судьбу уволенного губернатора Сергея Фургала. А вот под окнами у него кричат иностранные агенты и «иногородние», призванные «раскачать ситуацию». У Дегтярева есть «неопровержимые данные», все это подтверждающие, но поделиться ими он ни с кем не может.