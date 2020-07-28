Это ультимативный гид по приколам с Михаилом Дегтяревым. Поверьте: здесь максимальная концентрация абсурда
20 июля Михаила Дегтярева назначили временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо уволенного губернатора Сергея Фургала. И тут началось: что ни день, то новый повод написать шапито про Дегтярева. Всю неделю «Медуза» сдерживалась и писала в основном только серьезные новости про нового главу региона, но поток абсурдных новостей так и не иссяк. В общем, мы сдались — и написали одно большое шапито сразу обо всем, что происходит с Дегтяревым.
После назначения Дегтяреву припомнили старое видео о «приманивании еды»
В беседе с журналистом Дегтярев рассказал, что у него на холодильнике висят купюры по пять долларов и по 500 рублей — таким образом он якобы «приманивает еду». Когда висели только пять долларов, в холодильнике было много продуктов генномодифицированных. Но как только он повесил туда еще и 500 рублей «с православными крестами Соловецкого монастыря, продукты <…> стали намного качественнее в холодильнике».
Дегтярев вышел в прямой эфир и поспешил успокоить всех, кто «разволновался» по поводу этих 500 рублей: «Докладываю, дорогие. Уже давно у меня на холодильнике висит Хабаровск. Пять тыщ».
Припомнили и то, что Дегтярев вместе с Жириновским проводил встречи с избирателями в бане
В 2013 году Михаил Дегтярев выдвигался на пост мэра Москвы от ЛДПР. Встречи с избирателями проходили в том числе и в Усачевских банях. Почему именно в банях? Объясняет сам Дегтярев: «Вы посмотрите [на лидера ЛДПР Владимира Жириновского] — это истинно народный политик. И я как будущий мэр Москвы тоже гарантирую, что с москвичами каждую неделю в общее отделение, Усачевские ли это будут бани, Селезневские ли, Сандуновские… буду ходить. Это классика, это русская душа требует еженедельного общения, еженедельного парку».
В 2020 году протестующие в Хабаровске послали Дегтярева в баню. Глава региона, как оказалось, совсем не против. Он даже спросил, в какую баню ему лучше всего сходить. «Люблю баню страшно», — сказал политик и закусил пирожком.
Кстати, Дегтярев еще и писатель!
У него есть книга о Владимире Жириновском, называется «Пророк в своем Отечестве». Из нее можно узнать, что Жириновский — дальний родственник графа Дракулы, Наполеона, Альберта Эйнштейна и Зинедина Зидана. Дегтярев узнал об этом благодаря анализу ДНК главы ЛДПР.
Но это все прошлое. В Хабаровске Дегтярев тоже без дела не сидит — он уже раскритиковал местных голубей
«Голуби уже распухли. Их кормят каждый день, много. Хлебом, семечками. Хабаровские голуби — самые жирные и счастливые голуби во всей России». Но это не бодишейминг. Политик намекал на участников несогласованных митингов. Формально участники акций идут на улицы не чтобы протестовать, а чтобы «кормить голубей». Это (пока что) законом не запрещено.
Сыграл в настольный теннис с мэром Хабаровска и показал, как надо подтягиваться
Все это случилось во время визита в лицей «Звездный» в Хабаровске. Игра в настольный теннис Дегтяреву не очень понравилась — по его словам, мэр «подачу не может взять у врио».
Подтянуться удалось только один раз. Со словами «не буду больше, а то вспотею» глава региона отошел от турника. Впрочем, ему все равно похлопали.
Дегтярев полюбил отнекиваться. Не, не, не!
Всю неделю протестующие вызывали Дегтярева на разговор, кричали «Дегтярев, выходи» у него под окнами. Глава региона сперва заявлял, что с «удовольствием», но что-то пошло не так. В итоге всего за пару дней Дегтярев прошел через четыре стадии (включая случай с турником):
- «С удовольствием выйду [к митингующим]»
- «[В отставку] не уйду»
- «[К митингующим] не выйду»
- «Не буду больше [подтягиваться]»
Если что, Дегтярев не выходит к протестующим, потому что кто-то должен спасать хабаровских зверей.
Дегтярев — подарок для пародистов
Комик Илья Соболев снял пародию на нового главу Хабаровского края, который ездит на своем автомобиле и постоянно устраивает прямые трансляции в инстаграме. В одной из них Дегтярев пообещал, что, если ради благополучия жителей региона нужно будет ходить в баню с начальниками, то он, несомненно, так и поступит.
Соболев взял фрагмент этой трансляции и уже в образе Дегтярева пообещал пойти на еще большую жертву: ради счастья «харабарогорцев» ложками есть черную икру. «Я видел, как на улице стоят возмущенные люди. Большинство из них — настоящие харабарогорцы. Но есть и ненастоящие. Некоторые из них — это переодетые жирные харабарагорские голуби».
А это уже отсылка не только к «распухшим голубям», но и к другому высказыванию Дегтярева. Глава региона заявил, что первое время на улицы выходили те, кто действительно переживает за судьбу уволенного губернатора Сергея Фургала. А вот под окнами у него кричат иностранные агенты и «иногородние», призванные «раскачать ситуацию». У Дегтярева есть «неопровержимые данные», все это подтверждающие, но поделиться ими он ни с кем не может.
Дегтярев уже дал интервью генеральному продюсеру канала RTVI Сергею Шнурову
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Возможно, Дегтярев скоро улетит в космос
В 2016 году Дегтярев заявил, что готов отправиться в космос в качестве испытателя техники компании «КосмоКурс»: «Я готовлюсь полететь в космос в 2021 году. Уже согласована программа. На возвращаемой капсуле, частный космический корабль, компания „КосмоКурс“. Илон Маск отдыхает вообще».
Увы, запуск Дегтярева в космос отложили как минимум до 2025 года. Об этом рассказал генеральный директор «КосмоКурса» Павел Пушкин. Он также назвал нового главу Хабаровского края «смелым человеком» и добавил, что в компании все еще «не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярев».