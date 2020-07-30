ФБК обнаружил у родителей Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве за 125 миллионов рублей

Родителям бывшего депутата Госдумы от ЛДПР, ныне исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева принадлежат коттедж и квартира в Москве рыночной стоимостью не менее 125 миллионов рублей. Об этом говорится в расследовании Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией.

При этом, согласно налоговым декларациям, семья Дегтярева не могла позволить себе такие покупки. Общий доход Дегтярева за 2011-2018 годы составил 31,5 миллиона рублей, его жены — три миллиона рублей. Родители Дегтярева всю жизнь проработали врачами в Самаре.

По данным ФБК, в октябре 2013 года отец Дегтярева купил земельный участок в двух километрах от МКАД, где вскоре был выстроен дом стоимостью от 70 до 100 миллионов рублей. Это произошло через месяц после участия депутата в выборах мэра Москвы.

В 2017 году Дегтярев приобрел у департамента городского имущества Москвы квартиру на улице Дмитрия Ульянова площадью 92 метра. Ее рыночную стоимость ФБК оценил в 25 миллионов рублей.

Также на супругу Дегтярева оформлен автомобиль Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью шесть миллионов рублей.

Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля — после увольнения с этой должности Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств и покушений. В Хабаровске третью неделю продолжаются протестные митинги с требованием открытого суда над Фургалом. На них также звучат лозунги против нового врио главырегиона и президента РФ.