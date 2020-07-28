РБК: Путин наградит чиновников и артистов за подготовку голосования по поправкам к Конституции

Президент РФ Владимир Путин наградит орденами и медалями и поощрит почетными грамотами участников кампании по подготовке, проведению и информированию о голосовании по поправкам к Конституции, проходившего с 25 июня по 1 июля.

Как сообщает РБК со ссылкой на несколько источников, близких к Кремлю, список награжденных будет обширным — в него войдут сотрудники администрации президента, региональные чиновники, представители избирательных комиссий, члены «Единой России», Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке поправок, а также некоторые артисты и блогеры.

В частности, бумагу по награждению для Кремля готовили в мэрии Москвы, рассказал один из собеседников издания. По его словам, наградить должны столичных вице-мэров, отвечающих за социальных блок — то есть Анастасию Ракову, Александра Горбенко и Наталью Сергунину.

Артистов наградят за ролики о голосовании, а также за деятельность в период пандемии. «Многие работали в этот период на благо страны. Например, [Владимир] Машков и [Сергей] Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции», — заявил другой источник РБК.