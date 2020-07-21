Грета Тунберг получила премию в миллион евро. И решила передать ее защитникам окружающей среды

в Португалии присудил премию «За гуманизм» 17-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг. Ее наградили за «упорную борьбу» за сохранение окружающей среды и способность привлечь молодежь к этой борьбе.

Размер премии составляет почти миллион евро. Тунберг заявила, что передаст все деньги организациям по защите окружающей среды. «Это больше денег, чем я могу себе представить, но все призовые будут переданы через мой фонд различным организациям и проектам, которые помогают людям, пострадавшим от климатического кризиса», — сказала Тунберг.

Первые 100 тысяч евро будут переданы проекту , который занимается сохранением амазонских лесов и помогает представителям коренного населения бороться с коронавирусом. Еще 100 тысяч евро получит проект Stop Ecocide, создатели которого добиваются признания преступлением во всем мире.

В 2018 году Грета Тунберг начала проводить забастовки у здания парламента Швеции. Она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату.

В 2019 году подобные забастовки молодежи прошли по всему миру, а Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. В декабре 2019-го журнал Time назвал экоактивистку человеком года.