Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
«Наш дом все еще в огне. Ваше бездействие раздувает пламя каждый час». Грета Тунберг выступила на форуме в Давосе
1 минута
14:17, 21 января 2020
Грета Тунберг выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Экоактивистка из Швеции
призвала
участников форума, среди которых лидеры государств и главы крупнейших в мире компаний, «немедленно остановить все инвестиции в разведку и добычу ископаемых видов топлива, и немедленно и полностью отказаться от ископаемого топлива».
Подписывайтесь на наш
Youtube
Фото в анонсе: Fabrice Coffrini / AFP / Scanpix / LETA
Напишите нам