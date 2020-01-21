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«Наш дом все еще в огне. Ваше бездействие раздувает пламя каждый час». Грета Тунберг выступила на форуме в Давосе

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Грета Тунберг выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Экоактивистка из Швеции призвала участников форума, среди которых лидеры государств и главы крупнейших в мире компаний, «немедленно остановить все инвестиции в разведку и добычу ископаемых видов топлива, и немедленно и полностью отказаться от ископаемого топлива».
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Фото в анонсе: Fabrice Coffrini / AFP / Scanpix / LETA