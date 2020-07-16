Следствие назвало имена бизнесменов, в убийстве которых обвиняют Сергея Фургала

Следствие назвало имена предпринимателей, в организации убийств которых в 2004-2005 годах обвиняют губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как говорится в пресс-релизе ведомства, их звали Евгений Зорь и Олег Булатов.

По данным следствия, убийство Зоря было связано с судебными разбирательствами с Фургалом по поводу приобретенного убитым железобетонного завода — преступление произошло за день до вынесения судебного решения, «итог которого был очевиден для обоих».

Булатов был компаньоном Фургала — следствие полагает, что он подозревал нынешнего хабаровского губернатора в причастности к убийству Зоря, поэтому Фургал организовал его убийство из опасений быть разоблаченным.

В СК отметили, что уже на этом этапе располагают «неопровержимыми доказательствами» причастности Фургала к преступлениям.

Сергей Фургал отрицает свою вину. Он находится под арестом в СИЗО в Москве.

В поддержку Фургала в Хабаровске проходят массовые митинги его сторонников. Сам Фургал побладогарил жителей края, но заявил, что не поддерживает митинги.