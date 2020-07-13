В июне COVID-19 стал основной или сопутствующей причиной смерти 3408 жителей Москвы. Это на 35% меньше, чем в мае

В июне 2020 года в Москве было зарегистрировано 13 128 смертей. Это на 3687 случаев больше, чем средний показатель смертности в этот месяц за последние три года, сообщает столичный департамент здравоохранения.

В июне основной причиной смерти коронавирус стал у 1605 москвичей, еще 1803 умерли от других причин, но имели положительный тест на коронавирус. В мае таких случаев было 2757 и 2503 соответственно.

Таким образом, в июне в качестве основной или сопутствующей причины смерти COVID-19 отмечен в 3408 случаях. Это меньше, чем в мае, на 35%.

Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составила 2,3%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной смерти, и 4,6%, если учитывать все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 июня, за все время эпидемии в Москве коронавирусной инфекцией заразились 230029 человек, умерли 4168 человек.