Росстат: за май от COVID-19 умерли 7444 человека. Это в два раза больше, чем было указано в отчетах оперативного штаба

В России в мае коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 7444 человек. Об этом говорится в статистике Росстата.

В 5644 случаях вирус был подтвержден лабораторно, еще в 1800 — нет, но клиническая картина с высокой долей вероятности указывала на его наличие.

Еще 1530 человек c COVID-19 умерли от других заболеваний, на развитие которых коронавирус оказал существенное влияние; 3478 человек с коронавирусом умерли от причин, никак не связанных с ним.

Из ежедневных отчетов федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом следовало, что в мае от ковида умерли 3686 человек.

По данным Росстата, за апрель и май суммарно от коронавируса умерли 10156 человек. При этом согласно статистике оперштаба, за все время пандемии (с марта по 9 июля) в РФ от коронавируса умерли 11017 человек.