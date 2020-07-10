Росстат: за май от COVID-19 умерли 7444 человека. Это в два раза больше, чем было указано в отчетах оперативного штаба
В России в мае коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 7444 человек. Об этом говорится в статистике Росстата.
В 5644 случаях вирус был подтвержден лабораторно, еще в 1800 — нет, но клиническая картина с высокой долей вероятности указывала на его наличие.
Еще 1530 человек c COVID-19 умерли от других заболеваний, на развитие которых коронавирус оказал существенное влияние; 3478 человек с коронавирусом умерли от причин, никак не связанных с ним.
Из ежедневных отчетов федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом следовало, что в мае от ковида умерли 3686 человек.
По данным Росстата, за апрель и май суммарно от коронавируса умерли 10156 человек. При этом согласно статистике оперштаба, за все время пандемии (с марта по 9 июля) в РФ от коронавируса умерли 11017 человек.