В Петербурге из-за коронавируса смертность стала рекордной за 10 лет. Во многих других регионах России она выросла на десятки процентов

Похороны умершего от коронавируса в Колпино Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA

Смертность за июнь в России значительно выросла на фоне эпидемии коронавируса, следует из статистики, которую выложили ЗАГСы некоторых регионов. На эти данные обратили внимание «Открытые медиа».

Из регионов с городами-миллионниками июньскую статистику опубликовали Новосибирская и Свердловская области, а также Санкт-Петербург — везде смертность по сравнению с июнем 2019 года выросла на десятки процентов.

Так, в Новосибирской области за месяц умерли 3606 человек против 2711 годом ранее (увеличение на 33%), в Свердловской области — 5275 против 4341 (увеличение на 22%). В Санкт-Петербурге в июне 2020 года умерли 7106 человек — на 55% больше, чем в июне 2019 года: количество умерших в городе за отдельно взятый месяц стало максимальным за последние 10 лет.

Власти Санкт-Петербурга подтвердили, что причиной роста смертности стал именно коронавирус. В комитете по здравоохранению отметили, что за первые полгода в городе умерли на 3915 человек больше, чем годом ранее. У 2419 человек с коронавирусом причиной смерти стали последствия других хронических заболеваний, а непосредственно от ковида умер 1281 человек. Согласно публикуемым ежедневно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала эпидемии в городе от COVID-19 умер 1541 человек.

По данным властей Санкт-Петербурга, пик эпидемии в городе пришелся на последнюю неделю мая и первую декаду июня, поэтому в июле показатели смертности должны снизиться. «Уже сейчас число госпитализаций в перепрофилированных стационарах уменьшилось более чем на 70% по сравнению с периодом пиковой нагрузки», — отметили в комитете здравоохранения.

Как подсчитали «Открытые медиа», в 18 регионах, которые уже опубликовали статистику смертности за июнь, суммарно умерли на 8583 человека больше, чем годом ранее — прирост составил 30%. При этом в статистику Роспотребнадзора в этих регионах вошли только 1407 смертей от коронавируса.

Григорий Левченко