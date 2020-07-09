В Петербурге зафиксировали рекордную смертность за 10 лет. В июне умерли 7106 человек

В июне 2020 года в Петербурге умерли 7106 человек. Такие данные опубликовал комитет по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга.

В январе было зарегистрировано 5382 смерти, в феврале — 5019, в марте — 5094, в апреле — 5303, в мае — 6427.

Как сообщает «Интерфакс», смертность в Санкт-Петербурге в июне стала рекордной за 10 лет. По данным агентства, за этот период лишь три раза в городе умирали больше шести тысяч человек в месяц — в январе 2016 и 2017 годов, а также в марте 2018 года.

В Петербурге с начала июня начали снимать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. В частности, жителям города разрешили ходить по улице без масок и перчаток, были открыты непродовольственные магазины. Как писала «Медуза», официальные данные по заболеваемости ковидом снижались до парада Победы и голосования по поправкам к Конституции, после чего вновь начали повышаться.

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