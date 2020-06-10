В Москве в мае 2020 года зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5799 случаев превышает среднегодовую смертность, сообщает столичный департамент здравоохранения.

От коронавируса как основной причины смерти в мае умерли 2757 жителей Москвы, пишет ведомство, добавляя, что в эту статистику были отнесены «даже спорные, сомнительные случаи». Еще 2503 человека, по данным мэрии, умерли в мае от других причин, но при этом имели положительный тест на COVID-19.

«Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной) или 3,8% (если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания). Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов: Нью-Йорк — 10,7%, Лондон — 22,7%, Стокгольм — 15,2%, Мадрид — 21,5%», — говорится в сообщении департамента.

Согласно данным федерального штаба на 10 июня, за все время пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заразились 199 785 человек, умерли 3085 человек.

Повышенная смертность в Москве, где регистрируется больше всего случаев заражения COVID-19 в России, фиксируется второй месяц подряд. Столичная мэрия заранее прогнозировала повышение показателей смертности, указывая, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве пришелся на конец апреля.

Подсчет статистики ведется по новой методике Минздрава, предполагающей устанавливать причину смерти на основе патологоанатомических исследований с подробным посмертным анализом.