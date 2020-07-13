Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по . Их обвиняют в убийстве «группой лиц по предварительному сговору», сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одной из сестер Алексея Паршина.

Дело в отношении старших сестер Крестины и Ангелины рассмотрит Мосгорсуд, материалы в отношении младшей сестры Марии — Бутырский суд Москвы, сообщил адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин. Он считает, что рассмотрение дела Марии Хачатурян в райсуде противоречит закону.

На момент убийства младшая из сестер была несовершеннолетней. Ее признали невменяемой, поэтому прокуратура предложила применить к ней меры медицинского характера, сказал адвокат Алексей Липцер.

Обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в декабре 2019 года настаивал на переквалификации дела — с убийства на необходимую оборону. «Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось», — сказал Липцер.

Защита обвиняемых попросит, чтобы дело старших сестер рассмотрел суд присяжных. Ожидается, что процесс будет закрыт от публики, поскольку в деле есть данные о нарушении половой неприкосновенности.