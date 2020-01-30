Генпрокуратура обязала СК изменить сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону

Генеральная прокуратура РФ обязала СК переквалифицировать обвинение с убийства на необходимую оборону, сообщил ТАСС адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

По его словам, переквалификация означает прекращение уголовного преследования.

Адвокат напомнил, что замгенпрокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение.

СК предложил привлечь к уголовной ответственности старших сестер Крестину и Ангелину, которым на момент убийства отца исполнилось 18 лет, а признанную невменяемой младшую сестру Марию— направить на принудительное лечение.

Смягчающими обстоятельствами следствие признало то, что сестры Хачатурян на протяжении длительного времени подвергались «физическим и психическим страданиям» из-за действий отца.