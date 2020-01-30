Генпрокуратура обязала СК изменить сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону
Генеральная прокуратура РФ обязала СК переквалифицировать сестрам Хачатурян обвинение с убийства на необходимую оборону, сообщил ТАСС адвокат одной из девушек Алексей Паршин.
По его словам, переквалификация означает прекращение уголовного преследования.
Адвокат напомнил, что замгенпрокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение.
Гринь указал, что следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства, — прокомментировал защитник выводы Генеральной прокуратуры.
СК предложил привлечь к уголовной ответственности старших сестер Крестину и Ангелину, которым на момент убийства отца исполнилось 18 лет, а признанную невменяемой младшую сестру Марию— направить на принудительное лечение.
Смягчающими обстоятельствами следствие признало то, что сестры Хачатурян на протяжении длительного времени подвергались «физическим и психическим страданиям» из-за действий отца.