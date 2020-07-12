Сеченовский университет объявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины против нового коронавируса на добровольцах, проводившиеся в Сеченовском университете в Москве, завершены.

Результаты исследований, сообщила ТАСС руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук, показали безопасность вакцины.

Добровольцы, участвовавшие в испытаниях вакцины, будут выписаны 15 и 20 июля. После выписки за ними продолжат амбулаторное наблюдение.

Первые разрешения на испытание российской вакцины от COVID-19 на людях Минздрав выдал в середине июня. Клинические исследования проводил Национальный центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи на базе Сеченовского университета и Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. В Сеченовском университете вакцину испытывали на двух группах добровольцев. Первые 18 человек были вакцинированы 18 июня, вторая группа из 20 человек — 23 июня.

В апреле НИЦЭМ имени Гамалеи получил государственное задание на разработку вакцины от коронавируса. Сообщалось, что масштабированием производства этой вакцины займется дочерняя компания Сбербанка. В мае сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи испытали на себе собственную вакцину от коронавируса. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям назвала это грубым нарушением.

Вице-премьер Татьяна Голикова в середине июня говорила, что промышленное производство вакцины от коронавируса, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, может начаться в сентябре. Через несколько недель после этого также может быть запущено производство вакцины от ГНЦ «Вектор».