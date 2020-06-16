Минздрав разрешил первые испытания российской вакцины от коронавируса на людях

Минздрав выдал первые разрешения на испытание российской вакцины от COVID-19 на людях. Информация об этом размещена в реестре клинических исследований Минздрава, на нее обратил внимание «Фармацевтический вестник».

Клинические исследования начнет Национальный центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи. Они будут проходить на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и Сеченовского университета.

Исследователи планируют протестировать вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и «Гам-КОВИД-Вак Лио». Вероятно, речь идет о двух разных формах одной вакцины. Каждую из них испытают на 43 здоровых добровольцах.

По данным реестра Минздрава дата окончания испытаний — 31 декабря 2020 года.

В апреле НИЦЭМ имени Гамалеи получил государственное задание на разработку вакцины от коронавируса. Сообщалось, что масштабированием производства этой вакцины займется дочерняя компания Сбербанка.

В мае сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи испытали на себе собственную вакцину от коронавируса. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям назвала это грубым нарушением.

13 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что промышленное производство вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦЭМ, может начаться в сентябре. Через несколько недель после этого также может быть запущено производство вакцины от ГНЦ «Вектор».