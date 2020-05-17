Сбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса

Сбербанк создал компанию «Иммунотехнологии». Первым на это обратил внимание «Фармацевтический вестник».

По данным базы СПАРК, компания с уставным капиталом 50 миллионов была зарегистрирована 15 мая. Она полностью принадлежит Сбербанку. Ее гендиректором стал Дмитрий Ефимов, который раньше возглавлял Нижегородский химико-фармацевтический завод («Нижфарм»).

В базе СПАРК среди направлений деятельности «Иммунотехнологий» указаны научные разработки, производство фармсубстанций и готовых лекарств, а также оптовая торговля фармацевтической продукцией.

Компания займется масштабированием производства вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, рассказал источник «Фармацевтического вестника». По словам другого собеседника издания, банк рассматривает «Иммунотехнологии» не как бизнес-проект, а свой вклад в борьбу с пандемией.

В конце апреля Сбербанк объявил, что направит три миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом.

В середине мая сотрудникам Сбербанка предложили протестировать вакцину против коронавируса, разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что если испытания вакцины на приматах, а затем добровольцах пройдут успешно, то она может быть запущена в производство уже в августе.