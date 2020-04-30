Сбербанк передаст 3 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

Сбербанк направит более 3 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом — в том числе на разработку и производство вакцин и лекарств. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Медузу».

Как подчеркивается, часть денег была собрана топ-менеджерами и сотрудниками банка. В частности, руководство «Сбербанка» направило на эти цели свою зарплату за апрель.

В «Сбербанке» коронавирусом заразились 372 сотрудника, в том числе 294 — в России.

Средства на борьбу с коронавирусом ранее жертвовали и такие компании как «Яндекс», Mail.ru, «Альфа-групп».

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