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Сколько денег российский бизнес пообещал пожертвовать на борьбу с коронавирусом. В одной картинке
08:23, 26 марта 2020
Источник: Meduza
Российские бизнесмены пообещали выделить деньги на борьбу с кризисом, возникшим из-за пандемии коронавирусной инфекции. Компания
Mail.ru Group
объявила о программе поддержки малого и среднего бизнеса,
Фонд Владимира Потанина
направит деньги некоммерческим организациям, а
«Альфа-групп»
сделает пожертвование на неотложные меры правительства и «поддержку тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи».
Фото в анонсе: Валерий Матицын / ТАСС / Scanpix / LETA
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