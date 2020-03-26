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Сколько денег российский бизнес пообещал пожертвовать на борьбу с коронавирусом. В одной картинке

Источник: Meduza
Российские бизнесмены пообещали выделить деньги на борьбу с кризисом, возникшим из-за пандемии коронавирусной инфекции. Компания <a href="https://corp.mail.ru/ru/press/releases/10573/" target="_blank">Mail.ru Group</a> объявила о программе поддержки малого и среднего бизнеса, <a href="https://www.fondpotanin.ru/press/news/vladimir-potanin-pozhertvoval-milliard-rubley-na-podderzhku-nekommercheskogo-sektora-v-usloviyakh-gl/" target="_blank">Фонд Владимира Потанина</a> направит деньги некоммерческим организациям, а <a href="https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/03/24/826071-koronavirusom" target="_blank">«Альфа-групп»</a> сделает пожертвование на неотложные меры правительства и «поддержку тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи».
Российские бизнесмены пообещали выделить деньги на борьбу с кризисом, возникшим из-за пандемии коронавирусной инфекции. Компания Mail.ru Group объявила о программе поддержки малого и среднего бизнеса, Фонд Владимира Потанина направит деньги некоммерческим организациям, а «Альфа-групп» сделает пожертвование на неотложные меры правительства и «поддержку тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи».

Фото в анонсе: Валерий Матицын / ТАСС / Scanpix / LETA