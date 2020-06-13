Татьяна Голикова: промышленное производство российской вакцины от коронавируса может начаться в сентябре

Промышленное производство вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, по плану начнется в сентябре. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь», — заявила чиновница.

По словам Голиковой, через несколько недель после этого также может быть запущено производство вакцины, которую разрабатывает ГНЦ «Вектор».