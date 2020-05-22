«Все живы, здоровы и радуются». Сотрудники НИИ Минздрава испытали на себе потенциальную вакцину от коронавируса

Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе потенциальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова директора центра, академика РАН Александра Гинцбурга.

В испытаниях участвовали разработчики вакцины, организаторы доклинических исследований и технологи. Гинцбург отметил, что ни у кого не возникло побочных эффектов: «Все живы, здоровы и радуются».

Директор центра сказал, что разработчики не столько испытали на себе вакцину, «сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой».

Центр эпидемиологии и микробиологии разрабатывает векторную вакцину на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Сейчас проходит финальный этап доклинических испытаний, вакцину проверяют на приматах. Гинцбург рассчитывает, что клинические испытания вакцины могут завершиться к концу лета 2020 года.

По данным издания «Фармацевтический вестник», масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦЭМ, займется дочерняя компания Сбербанка.

В мае Сбербанк, по информации РБК, предложил своим сотрудникам стать участниками испытаний этой вакцины. В письме сотрудникам банк сообщал, что клинические испытания первого образца вакцины начнутся в середине июня.