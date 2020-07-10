Председателя УИК в Москве уволили из-за нарушений на голосовании по Конституции. В протоколе вместо нее расписалась другая женщина

Председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 2756 в Москве Ирада Алиева уволена с должности из-за нарушений на голосовании по поправкам к Конституции. Об этом РБК сообщил глава территориальной комиссии (ТИК) района Раменки Виталий Хомяков.

Причиной увольнения стали нарушения порядка голосования и подсчета голосов, говорится в решении ТИК. Муниципальный депутат района Раменки Максим Гонгальский сказал, что главу УИК сняли из-за подделки подписей в итоговом протоколе голосования. «В протоколе два других человека расписались за членов комиссии, в том числе за секретаря комиссии», — сказал он.

На это обратили внимание, когда стало известно, что член УИК Валерий Толмачев отсутствовал во время голосования.

«Был скандал, они переписали протокол, нашли других членов комиссии. Мы стали в это вникать и поняли, что еще и секретарь комиссии была ненастоящей. На видеозаписи видно, что протокол подписывала молодая блондинка, а секретарем комиссии является пожилая женщина. Причем наблюдатель на участке обратил внимание на то, что периодически одного человека называли разными именами», — пояснил Гонгальский.

Он добавил, что подделку подписей обнаружили на следующий день после голосования по поправкам. Так как ТИК уже не принимала жалобы, наблюдатель на участке и член УИК Валерий Толмачев, чью подпись подделали, подали заявления в полицию. Глава ТИК района Раменки Виталий Хомяков подтвердил, что в ситуации разбираются правоохранительные органы.

На прошлой неделе председателя УИК № 2783 в Раменках Зою Хорошаеву уволили из-за того, что она вбросила пачку бюллетеней в урну во время голосования по Конституции. Вброс зафиксировали камеры наблюдения.

Председатель ЦИК Элла Панфилова, комментируя инцидент, заявила, что не может понять мотивы поступка Хорошаевой. «Зачем человек идет на уголовное преступление? Под камеры», — задалась вопросом Памфилова.