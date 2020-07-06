В Москве уволили главу УИК, вбросившую в урну пачку бюллетеней

Председателя участковой избирательной комиссии в Раменках Зою Хорошаеву уволили после того, как она вбросила бюллетени в урну во время голосования по поправкам в Конституцию.

Как сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, соответствующее решение приняла территориальная комиссия. Он подчеркнул, что дальнейшее разбирательство находится в компетенции полиции.

Вброс бюллетеней на избирательном участке 2783 в Раменках был зафиксирован камерами наблюдения. На записи видно, как Хорошаева проносит под футболкой пачку бюллетеней и бросает их в урну для голосования.

Результаты голосования на участке 2783 были признаны недействительными.

По данным ЦИК, в целом по стране количество нарушений при голосовании было незначительным. В то же время, независимые организации и аналитики заявляли о беспрецедентном масштабе фальсификаций.