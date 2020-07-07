На акции в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ начались задержания журналистов

Обновление. Также на акции на Лубянке задержали корреспондентку «Коммерсанта» Кристину Дюрягину и Ольгу Чуракову из «Проекта», сообщает корреспондент «Медузы».

Журналист «Коммерсанта» Елена Черненко задержана у здания ФСБ на Лубянке в Москве на акции в поддержку Ивана Сафронова, задержанного по обвинению в государственной измене.

Как сообщает корреспондент «Медузы», полиция объяснила задержание Черненко тем, что «акция не разрешена в связи с карантином».

Елена Черненко заявила на акции, что не верит в версию ФСБ. Она потребовала открытого расследования дела Ивана Сафронова.

Иван Сафронов задержан утром 7 июля по обвинению в госизмене. В ФСБ сообщили, что Сафронов якобы передавал спецслужбе одной из стран НАТО сведения, составляющие государственную тайну.

В качестве свидетеля по делу проходит главный редактор издания «Холод», бывший корреспондент «Медузы» Таисия Бекбулатова, которая ранее близко общалась с Сафроновым. У нее прошел обыск.