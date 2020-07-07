К бывшей журналистке «Медузы» Таисии Бекбулатовой пришли с обыском

Правоохранительные органы Москвы проводят обыск у главного редактора издания «Холод», бывшего корреспондента «Медузы» Таисии Бекбулатовой. Она успела сообщить об этом главе «Агоры» Павлу Чикову, после чего перестала выходить на связь, сообщает «Медиазона».

К московской квартире Бекбулатовой приехал адвокат Николай Васильев, но его не пускают внутрь. Спустя некоторое время адвокат смог попасть внутрь.

«В час ночи она ответила в чате по иллюстрациям. Сегодня я написала ей в полдесятого утра, она не ответила», — сказала «Медузе» спецкор «Холода» Юлия Дудкина.

С чем связан обыск, пока неизвестно. «Медиазона» указывает, что Бекбулатова близко знакома с журналистом Иваном Сафроновым, которого задержали утром 7 июля по обвинению в государственной измене.

Дело в отношении Сафронова завели после того, как он, по версии ФСБ, передал спецслужбе одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие государственную тайну.