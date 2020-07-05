Путин заявил о «мине замедленного действия» в советской Конституции

В Конституции СССР была заложена «мина замедленного действия» — положение о праве союзных республик на выход из состава единого государства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Еще при образовании Советского Союза, сказал Путин, «был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства». Сталин, отметил президент РФ, придерживался другой точки зрения, «говорил о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии».

Но, по словам Путина, «в конечном итоге была реализована ленинская идея», которая «кочевала из Конституции в Конституцию советского периода, но не было сказано другого, не было прописано процедуры выхода из состава Союза».

В результате республика могла выйти из состава СССР не «с чем пришла», а «утащив» с собой «подарки от русского народа». «Ведь ничего этого не было прописано», — подчеркнул Путин.

Для того, чтобы избежать подобных ошибок, считает Путин, и необходимо было внести поправки в действующую Конституцию. «Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — заявил президент РФ.

Фрагмент интервью президента РФ, записанного для программы «Москва. Кремль. Путин», опубликован на сайте «Вести.ру». Программа выйдет 5 июля в 22:00 по московскому времени.

Поправки в Конституцию были предложены президентом РФ Владимиром Путиным в начале 2020 года. К списку поправок чуть позже было добавлено обнуление президентских сроков, позволяющее Путину баллотироваться на очередной срок. 1 июля завершилось голосование по поправкам, в ходе которого, по данным ЦИК, за проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%. 3 июля Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию.