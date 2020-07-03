Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Поправки вступят в силу 4 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию после общероссийского голосования. Изменения вступят в силу 4 июля.

«Окончательное слово по поправкам к Конституции могли сказать только граждане России: мы приняли это решение вместе», — сказал президент на видеоконференции с рабочей группой по поправкам к Конституции.

По словам Путина, голосование показало «высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам».

За принятие поправок к Конституции проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%.