Почему в России за 20 лет правления Путина многое до сих пор «сделано на живую нитку»? Отвечает Дмитрий Песков

Алексей Дружинин / Pool / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: Вчера Владимир Путин поблагодарил всех, кто поддержал поправки, и сказал, что нужно еще время для укрепления стабильности, цитирую: «Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока на живую нитку». Еще 17 лет назад в конце своего первого срока Владимир Путин говорил, что в стране «еще все только на живую нитку сделано». Девять лет назад, в 2011 году, в бытность премьером, Владимир Путин снова констатировал, что «у нас все сделано на живую нитку, и в политике, и в экономике». В словарях говорится, что «на живую нитку» — это наскоро, небрежно. Хотели бы спросить, какие в Кремле видят причины того, что у нас за 20 лет все до сих пор «на живую нитку»? И сколько теперь президенту нужно времени, чтобы укрепить стабильность?

Дмитрий Песков: Сам президент, если вы обратили внимание, вчера сказал о том, что после того, как Советский Союз прекратил свое существование, после этого коллапса, совершенно беспрецедентного коллапса в мировой истории, прошло совсем мало времени в историческом контексте. И, конечно, это очень мало времени для полноценного восстановления, укрепления и цементирования основ любого государства, включая Российскую Федерацию. Именно поэтому многие правовые основы, многие регуляторные практики и так далее и тому подобное [сделаны] именно на живую нитку. Мы видим, что последовательно идет процесс совершенствования, процесс цементирования, необходимый для полноценного и необратимого укрепления государства. И очень важным и существенным шагом в этом направлении был как раз финализированный вчера процесс внесения изменений в Конституцию.

«Коммерсант FM»: Но если с момента развала Советского Союза столько времени прошло и этого мало, возникает вопрос, хватит ли Владимиру Путину еще времени, чтобы наконец укрепить стабильность и сделать так, чтобы у нас было не на живую нитку, а покрепче?

Дмитрий Песков: Вы знаете, что Владимир Путин работает над этим постоянно. Это, собственно, один из приоритетов его работы. Не забывайте, что 20 лет назад мы с вами жили в государстве, состояние которого оставляло желать лучшего. Государство вообще было на грани развала. Собственно, государство, которое просто жило в условиях таких экзистенциальных угроз — и изнутри, и снаружи. Сейчас мы так не живем. Мы живем совсем по-другому. Но предстоит еще много работы. О чем говорил президент.

«Коммерсант FM»: А есть какие-то показатели, по достижении которых мы сможем все сказать, что преодолены наконец последствия распада СССР и 1990-х?

Дмитрий Песков: Ну, наверняка можно ориентироваться на целый ряд цифровых показателей, ну и главные показатели, которые свидетельствуют об устойчивости и стабильности государственной системы. Это, собственно, то, о чем в целом говорил президент.

«Коммерсант FM»: А они будут уточнены, эти показатели? То есть после какого…

Дмитрий Песков: Я не могу вам сказать.