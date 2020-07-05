Члены петербургского ПЕН-клуба выступили с открытым заявлением в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.

Дело Светланы Прокопьевой, говорится в заявлении, «ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество».

«Прокопьевой грозит тюрьма только за то, что она выполняла свою работу», подчеркивается в обращении, Если журналистке вынесут обвинительный приговор, то судебная система в России «будет окончательно дискредитирована», говорится в письме.

Авторы обращения указывают, что одно из основных доказательств в деле — сфальсифировано. Речь идет об экспертизе, якобы выполненной Хакасским государственным университетом.

«Сфальсифицированное дело против Светланы Прокопьевой — это дело против всех нас, это дело против каждого, кому небезразлично будущее нашей страны», — говорится в открытом письме.

Подписи под обращением, в числе прочих поставили: депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский, директор музея Анны Ахматовой Нина Попова и правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко.

Уголовное дело в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой завели после ее колонки на сайте радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» о теракте в приемной ФСБ в Архангельске. Колонка вышла в ноябре 2018 года. В ней Прокопьева в том числе говорила, что государство само создало условия для того, чтобы люди начали с ним бороться.

Прокуратура потребовала приговорить Прокопьеву к шести годам лишения свободы. Оглашение приговора назначено на 6 июля.

Комиссия по свободе информации Совета по правам человека при президенте РФ назвала дело Прокопьевой абсурдным.

В поддержку Прокопьевой в разных регионах России прошла серия пикетов, на некоторых участников составили протоколы об административных правонарушениях.