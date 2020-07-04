В Пскове на пикете в поддержку журналистки Прокопьевой задержали главреда «Псковской губернии»

В Пскове на пикете в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой задержали корреспондента «Псковской губернии» Владимира Капустинского и главного редактора газеты Дениса Камалягина. Об этом сообщает «МБХ медиа Северо-Запад».

Прокопьева, которую обвиняют в оправдании терроризма, в 2013-2014 годах была главным редактором «Псковской губернии».

К 19:00 мск обоих отпустили с протоколами о нарушении режима самоизоляции, Камалягину также вручили повестку на 6 июля в связи с нарушением правил митинга (20.2 КоАП РФ), добавляет «МБХ медиа».

Дело об оправдании терроризма на Прокопьеву завели после ее колонки 2018 года о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске. Прокуратура 3 июля запросила для журналистки шесть лет лишения свободы, приговор должны огласить 6 июля.

Вечером 3 июля в Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали 17 человек, в том числе журналистов, пришедших на пикеты в поддержку Прокопьевой. Задержанных, среди которых была корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова, три часа продержали в автозаке, а затем отпустили с обязательством прийти в назначенные даты для составления протоколов.