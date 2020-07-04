В СПЧ возмутились требованием прокуратуры посадить журналистку Прокопьеву на шесть лет

Комиссия по свободе информации Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ назвала абсурдным дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Заявление комиссии опубликовано на сайте СПЧ.

Кроме того, комиссия возмущена требованием прокуратуры приговорить Прокопьеву к шести годам лишения свободы, сказано в заявлении.

Прокуратура запросила срок для Прокопьевой 3 июля, приговор журналистке должны огласить 6 июля.

Дело на псковскую журналистку завели после ее колонки на сайте радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» о теракте в приемной ФСБ в Архангельске. Колонка вышла в ноябре 2018-го. В ней Прокопьева в том числе говорила, что государство само создало условия для того, чтобы люди начали с ним бороться.

По статье об оправдании терорризма предусмотрен штраф до миллиона рублей или лишение свободы до семи лет.