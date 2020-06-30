Явка на электронное голосование по поправкам превысила 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%.

По состоянию на утро 30 июня, избиркомы уже выдали более 1 миллиона 70 тысяч бюллетеней для дистанционного голосования.

Электронное голосование по поправкам проводится в двух регионах — Москве и Нижегородской области. Всего на него зарегистрировались 1,05 миллиона человек в Москве и более 139 тысяч человек в Нижегородской области.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Основной день голосования — 1 июля. Электронное голосование завершится в 20:00 30 июня.