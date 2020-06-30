Издание Vademecum подало в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за блокировки статьи про оплату лечения больных COVID-19

Издание Vademecum подало в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за блокировки статьи о компенсациях больницам за лечение людей с коронавирусом. Об этом «МБХ медиа» сообщил юрист Александр Попелюк.

Иск подан в Тверской суд Москвы. Vademecum требует признать незаконными действия Генпрокуратуры, которая сочла статью фейком и поручила заблокировать ее, и действия Роскомнадзора, который это поручение выполнил.

«Что касается перспектив, мы полагаем, что они есть, несмотря на то, что требование Генпрокуратуры было удовлетворено. Иной опции у нас не было, поскольку Vademecum был поставлен ультиматум», — сказал Попелюк.

23 апреля медицинское издание Vademecum написало, что московские больницы получат компенсацию за лечение больных COVID-19 из городского фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), только если пациентов привезли на скорой помощи.

28 апреля Генпрокуратура назвала информацию в статье недостоверной, хотя в фонде ОМС ее подтверждали. В тот же день Роскомнадзор заблокировал сайт Vademecum. Редакция вынуждена была удалить статью, и 29 апреля блокировку сняли.

В Vademecum заявили о достоверности удаленной публикации и назвали блокировку «жесткой цензурой со стороны органов власти». Редакция издания пообещала обратиться в суд.