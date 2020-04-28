Издание Vademecum назвало цензурой требование заблокировать текст о компенсациях больницам за лечение людей с коронавирусом

Требование Генпрокуратуры ограничить доступ к материалу медицинского издания Vademecum о компенсации больницам за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией — «жесткая цензура со стороны органов власти». Об этом сказано в заявлении Vademecum.

Речь идет о вышедшей 22 апреля статье, в которой говорилось, что больницам компенсируют лечение пациентов с COVID-19 из городского фонда обязательного медицинского страхования, только если заболевшего привезли на скорой.

Как сказано в поступившем в редакцию Vademecum требовании Генпрокуратуры, издание распространило «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений», что «создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан».

Как заявила редакция Vademecum, в статье содержались достоверные сведения, что подтвердил Московский городской фонд обязательного медицинского страхования.

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) 23 апреля сообщил, что госпитализацией людей с подозрением на COVID-19 должна заниматься только скорая помощь.

Жителям города в случае появления синдромов ОРВИ или при подозрении на коронавирус «нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар», уточнили в МГФОМС