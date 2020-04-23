Московские больницы получат компенсацию на лечение пациентов с COVID-19, только если их доставили на скорой помощи

Оплата лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в московских больницах будет производиться за счет средств городского фонда обязательного медицинского страхования только в том случае, если заболевший доставлен в клинику бригадами скорой или неотложной помощи.

Соответствующее письмо, пишет издание Vademecum, направил руководителям медицинских учреждений Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС).

При других способах госпитализации, говорится в письме, оказанная медпомощь оплачиваться не будет.

По словам руководителя одной из московских больниц, сейчас прибывшие самостоятельно или привезенные родственниками пациенты госпитализируются при наличии соответствующих показаний, например, острой дыхательной недостаточности.

Затраты на лечение одного пациента с COVID-19 Московский городской фонд обязательного медицинского страхования оценивает в 200-205 тысяч рублей.

По данным московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 22 апреля, с момента начала эпидемии в городе зафиксирован 31981 случай коронавирусной инфекции. Около 7 тысяч человек, у которых была диагностирована COVID-19, лечатся дома, заявляли власти города.