Роскомнадзор разблокировал медицинское издание Vademecum

Роскомнадзор вернул доступ к сайту медицинского издания Vademecum на следующий день после того, как его заблокировали в России по требованию Генпрокуратуры.

С сайта издания удалили материал о том, что в Москве больницы смогут компенсировать лечение людей с COVID-19 из городского фонда обязательного медицинского страхования, только если пациентов привезли на скорой помощи.

28 апреля Генпрокуратура назвала эту информацию недостоверной, хотя в фонде ОМС ее подтверждали. Редакция издания называла блокировку своего сайта «жесткой цензурой со стороны органов власти».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот случай, сказал, что «нужно решительно бороться с разными фейками». «Но это не должно никак, конечно же, ограничивать информацию квалифицированную, объективную. Это очень важно», — отметил он.

23 апреля департамент здравоохранения Москвы назвал недостоверной сообщения СМИ о том, что «пациентам с подозрением на коронавирус придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по скорой». Некоторые СМИ действительно так сообщили, но в материале Vademecum таких утверждений не было.