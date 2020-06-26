Явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 50%

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 50,94%, сообщил замглавы Общественной палаты Москвы и куратор системы онлайн-голосования Алексей Венедиктов.

Таковы данные на 8:55 утра второго дня голосования. По итогам первого дня явка на онлайн-голосование составила 48,9%, писал ТАСС.

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию началось в 10:00 по московскому времени 25 июня. Оно продлится до 30 июня. В нем принимают участие жители только двух регионов — Москвы и Нижегородской области.

Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 миллиона заявлений от москвичей и почти 140 тысяч заявлений от жителей Нижегородской области.

Сообщалось, что бюджетников заставляют принять участие в голосовании (в том числе, в электронном), чтобы повысить явку.